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بتقنية القيادة نصف الآلية.. «نيسان» تطرح النسخة الأحدث من «ليف»

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بتقنية القيادة نصف الآلية.. «نيسان» تطرح النسخة الأحدث من «ليف» بتقنية القيادة نصف الآلية.. «نيسان» تطرح النسخة الأحدث من «ليف»

التحرير

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كشفت شركة "نيسان" اليابانية، عن نظام قيادة جديد قادر على دفع السيارة بشكل شبه آلي دون تدخل كامل من العنصر البشري.

وبحسب "CNET”، فإن الشركة اليابانية تنوي طرح النسخة الجديدة من سيارتها الكهربائية الشهيرة "ليف" مزودة ببرنامج "برو بايلوت" والذي يتيح للسيارة التحكم شبه الكامل في نفسها.

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ويمثل نظام "برو بايلوت" الجديد لدى "نيسان" نواة لإمكانية صياغة سيارة تعمل بشكل كامل بتقنية القيادة الآلية، والتي لا تحتاج لتدخل العنصر البشري بشكل مطلق، وهو الأمر الذي أعلنت العديد من الشركات عزمها الوصول إليه خلال الفترة المقبلة.

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