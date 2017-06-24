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التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء للثانوية وتسريبها

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مصراوي Masrawy

التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء للثانوية ونشرها

11:18 ص السبت 24 يونيو 2017

التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء للثانوية ونشرها

امتحانات الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التربية والتعليم، تمكنت من الوصول إلى مصدر تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، وإتاحتها عبر مواقع التواصلة الاجتماعي.

وأوضح حجازي، أن طالب بلجنة بمنطقة شبرا مسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الإحصاء في العاشرة والنصف، وبدأوا امتحان التربية الوطنية في الحادية عشر وتنتهي في الثانية عشرة والنصف.

وعقب انتهاء الامتحانات، يعقد الدكتور رضا حجازي، مؤتمرًا صحفيًا حول أبرز وقائع اليوم، وحصاد امتحانات العام.

ويعتبر اليوم، هو أخر أيام امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 4 يونيو الماضي.

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