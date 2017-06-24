جوارديولا: تعلمت كثيرًا رغم عدم تحقيق بطولات الموسم الماضي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه تعلم كثيرًا خلال الموسم الماضي رغم عدم تحقيق أي بطولة، وذلك حسبما صرح لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم السبت.

وقال جوارديولا: "نتطلع للتحسن الموسم المقبل، وأبحث عن الانتصارات والبطولات، لأعود من بين المدربين الأفضل في العالم، رغم عدم تحقيق أي بطولة الموسم المنصرم، إلا أنّني استمتعت كثيرًا وتعلمت كثيرًا".

واختتم المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "أنا راض عن سوق الانتقالات الجارية حتى الآن، ومتفائل بالموسم الجديد، كما أنني سعيد في مانشستر، وأتطلع للعودة في 10 يوليو المقبل للتحضير للموسم الجديد".

شاهد أيضا

يشار إلى أن جوارديولا فشل في أول موسم له مع مانشستر سيتي، حيث أنه لم يحقق أي بطولة، للمرة الأولى في مسيرته الكروية التي امتدت 8 سنوات كاملة.

الجدير بالذكر ان مانشستر سيتي ضم رسميًا صفقتين خلال الميركاتو الجاري، بضم بيرنادرو سيلفا من موناكو الفرنسي والحارس إيدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.