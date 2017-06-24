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أرسنال يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

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أرسنال يحسم أولى صفقاته في الميركاتو أرسنال يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

التحرير

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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن نادي أرسنال توصل لاتفاق مع ليون الفرنسي، لضم المهاجم ألكساندر لاكازيتي، في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 44 مليون جنيه إسترليني، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولوا أرسنال حسموا جميع تفاصيل الصفقة، ومن المقرر أن يتم الاعلان الرسمي، الأسبوع المقبل، بعدما حسم ليون صفقة انضمام بديله، برتراند تراوري، من تشيلسي الإنجليزي، بمبلغ 16.5 مليون جنيه إسترليني.

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الجدير بالذكر أن الدولي الفرنسي ألكساندر لاكازيتي، صاحب الـ 26 عامًا، شارك في 30 مباراة في الدوري الفرنسي بعدد دقائق لعب بلغ 2.411 دقيقة، أحرز خلالهم 28 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يشار إلى أن الألماني مسعود أوزيل، الذي إنضم من صفوف ريال مدريد الإسباني في 2013، كان أغلى لاعب في تاريخ أرسنال، والتي بلغت قيمتها حينها 42.5 مليون إسترليني.

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التحرير

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