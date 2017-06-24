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حزب الله يدين محاولة استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة

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مصراوي Masrawy

حزب الله يدين محاولة استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة

11:22 ص السبت 24 يونيو 2017

حزب الله يدين محاولة استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة

بيروت - (د ب أ):
أدان حزب الله اللبناني في بيان، صباح اليوم السبت، محاولة استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة .

وقال الحزب في بيانه "يدين حزب الله المحاولة الآثمة لاستهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة من قبل مجموعة تنتمي إلى عصابات التكفير والإرهاب التي تمارس القتل وسفك الدم الحرام دون رادع من دين أو إنسانية أو ضمير، وهي حلقة في سلسلة الجرائم الدموية التي ارتكبتها هذه العصابات في سوريا والعراق ولبنان وعلى امتداد العالمين العربي والاسلامي والتي وصلت آثارها المدمرة إلى أنحاء العالم كافة".

وأضاف البيان "إن محاولة استهداف المسجد الحرام، أقدس بقاع الدنيا في شهر رمضان المبارك، تؤكد أن الفكر الإجرامي الذي تعتنقه هذه الجماعات لا يراعي حرمة لمكان مطهر، أو زمان مبارك، أو مقدسات دينية، أو تراث إنساني، بل إن جرائمه البشعة التي تستند إلى فتاوى الضلال والفتنة تطال الجميع دون تمييز في العقيدة والقومية والانتماء، وهو ما ينبغي أن يكون مورد إدانة واستنكار عالمي".

وتابع البيان" إننا هنا نجدد الدعوة إلى العلماء والمفكرين وأهل الرأي والقرار من المستويات الدينية والسياسية كافة للعمل الجاد والتضامن المسؤول في وجه هذه الجماعات وفكرها الشاذ وعقيدتها الهدامة".

كانت قوات الأمن قد أحبطت أمس الجمعة عملاً إرهابياً كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

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