اليوم.. مران لمستبعدي الأهلي من مباراة إنبي قبل الإفطار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يؤدي اللاعبون الغائبون عن قائمة الأهلي في مباراة إنبي بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري مرانًا في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

حيث قرر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي..

شاهد أيضا

شريف إكرامي، عبد الله السعيد، أحمد فتحي، أحمد حجازي، ميدو جابر، وليد سليمان، علي معلول، جونيور أجاي، حسام عاشور، مروان محسن.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم السبت، بستاد بتروسبورت، بالجولة الـ 32، ببطولة الدوري الممتاز.