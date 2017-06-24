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27 أغسطس.. الحكم في طعن الحكومة على قرار رفع التحفظ عن أموال "أبو تريكة"

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مصراوي Masrawy

27 أغسطس.. الحكم في طعن على قرار رفع التحفظ عن أموال "أبو تريكة"

11:14 ص السبت 24 يونيو 2017

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة للحكم، بجلسة 27 أغسطس المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع.

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس ، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وكان محمد عثمان دفاع أبو تريكة تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

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مصراوي Masrawy

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