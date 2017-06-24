مصدر عسكرى سوري يعلن عن تدمير تجمعات وآليات داعشية في ريف حمص الشرقي

دمشق - (دب أ)

اعلن مصدر عسكري سوري اليوم السبت أن قوات سلاح الجو بالجيش السوري تمكنت من تدمير تجمعات وآليات لتنظيم الدولة الاسلامية/داعش/ فى جنوب شرق منطقة السخنة الواقعة فى ريف حمص الشرقي، حسبما ذكرت وكالة الانباء السورية /سانا/ فى نبأ عاجل لها.

ومن ناحية اخرى،قالت وكالة سانا ان عشرين مواطنا أصيبوا بجراح جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي الفرقان بمدينة حلب.

ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن"القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان وتسببت بإصابة 20 مواطناً بعضهم في حالة حرجة".

وأوضح المصدر أن "القذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي".

وقالت الوكالةإن"التنظيمات الارهابيةالمنتشرة في الريف الغربي استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة الحمدانية في 14 حزيران/يونيو الجاري ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 6 بجروح".