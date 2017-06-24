التعليم : نجحنا فى منع تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اكد اللواء محمد عمرو الدسوقي رئيس الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة نجحت بالتعاون مع الجهات الأمنية وعدد من الوزارات الأخرى في منع حدوث أي حالة تسريب لامتحانات الثانوية العامة.

شاهد أيضا

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن اليوم آخر امتحانات يؤديها الطلاب هذا العام، ولم تحدث أي حالة تسريب عكس العام الماضي الذي شهد واقعتي تسريب لمادتي التربية الدينية والديناميكا وتسبب في حدوث أزمة وقتها، أما هذا العام فالامتحانات خرجت بشكل جيد دون تسجيل واقعة تسريب، مؤكدا أن وقائع الغش الالكتروتي أيصا كانت أقل من الاعوام الماضية.

