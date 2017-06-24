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التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير امتحان الإحصاء ونشره بصفحات الغش

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التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير امتحان الإحصاء ونشره بصفحات الغش التعليم: طالب بشبرا وراء تصوير امتحان الإحصاء ونشره بصفحات الغش

التحرير

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أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة توصلت إلى اللجنة المسؤولة عن تصوير أسئلة وجزئيات من مادة الإحصاء بعد بدء لجنة الامتحان.

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وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن طالبا فى لجنة بمنطقة شبرا بالقاهرة، هو المسؤول عن تصوير ورقة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، موضحا أن فريق مكافحة الغش تمكن من الوصول للجنة، وتحديد الطالب، فى غضون دقائق من نشر الصور على صفحات الغش.

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التحرير

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