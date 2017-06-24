غادة والي تلتقي بعثة البنك الدولي لتقييم برنامج تكافل وكرامة

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اجتمعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق بعثة البنك الدولي، في ختام زيارتهم لمصر التي استغرقت 5 أيام.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت أنه تم خلال الاجتماع متابعة وتقييم مدى تقدم برنامج تكافل وكرامة ورصد الدروس المستفادة منه، في إطار أن مصر هي أولى الدول العربية التي نفذت برنامج الدعم النقدي المشروط لتوفير الحماية الاجتماعية تماشيا مع تنفيذ حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادي.

وأشادت البعثة بالتوسع الجغرافي الذي تحقق للبرنامج، مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع.

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كما أشادت البعثة أيضا بوجود آلية شفافة للمراجعة في ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية ودور المحافظين ولجان التحقق المجتمعي.

وأثنت البعثة على وجود تنسيق بين وزارة التضامن مع الوزارات الأخرى، خاصة في ضوء إطلاعهم على دليل المشروطية والذي يتعاون البرنامج في تنفيذه مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.