خالد الجندي: بلاش «تخربوها» بالمعاصي بعد رمضان.. والأوكازيون «لسه شغال»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الجمعة، إن رمضان شهر انتهى، مثل كل شيء في الوجود له أخر، لافتًا إلى أن رحمة الله ومغفرته وكرم الله لا تنتهي أبدًا.

وأضاف الجندي، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»: «لازم الناس متقولش رمضان فات يبقى خلاص، لازم نستغل رحمة ربنا ومغفرته في كل شيء بالعمل والطاعة والمغفرة، أوعو تكتفوا رحمة ربنا في شخص، ربنا ممكن يرحمك بعدوك أو شخص لا تظن النجاة فيه».

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وحذر من الدخول في المعاصي والذنوب بعد شهر رمضان، قائلًا: «للأسف في ناس بيستنوا رمضان عشان يخربوها بالمعاصي».

وتابع الجندي: «باب المغفرة لسه مفتوح، بعد رمضان، استغلوا الأوكازيون ده في الطاعة والتوبة والتقرب إلى الله».