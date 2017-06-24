بيليجريني مديرًا فنيًا لساوثهامبتون الإنجليزي

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أكد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم، أن ماوريسيو بيليجرينو سيكون المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ووقع المدير الفني السابق لنادي ألافيس الإسباني، عقدا مدته ثلاثة سنوات، ليخلف كلود بويل، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

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وقال بيليجريني 45 عاما، للموقع الرسمي لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، على الإنترنت :"أعتقد أن فلسفتي وثقافة النادي ستجعلنا نعمل بشكل جيد".

وأضاف: "يجب أن نكون فريقا داخل وخارج الملعب، أريد أن أجعل المشجعين فخورين باللاعبين وأن يشعروا بانهم جزء من المباراة كل أسبوع، أريد الفوز بالمباريات، وأن أكون ناجحا وأن أنمي روح الفريق بحيث يعطي كل لاعب أقصى ما عنده ويدعمون بعضهم البعض".