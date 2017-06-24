أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بيليجريني مديرًا فنيًا لساوثهامبتون الإنجليزي

Google+ Print
بيليجريني مديرًا فنيًا لساوثهامبتون الإنجليزي بيليجريني مديرًا فنيًا لساوثهامبتون الإنجليزي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم، أن ماوريسيو بيليجرينو سيكون المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ووقع المدير الفني السابق لنادي ألافيس الإسباني، عقدا مدته ثلاثة سنوات، ليخلف كلود بويل، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

شاهد أيضا

وقال بيليجريني 45 عاما، للموقع الرسمي لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، على الإنترنت :"أعتقد أن فلسفتي وثقافة النادي ستجعلنا نعمل بشكل جيد".

وأضاف: "يجب أن نكون فريقا داخل وخارج الملعب، أريد أن أجعل المشجعين فخورين باللاعبين وأن يشعروا بانهم جزء من المباراة كل أسبوع، أريد الفوز بالمباريات، وأن أكون ناجحا وأن أنمي روح الفريق بحيث يعطي كل لاعب أقصى ما عنده ويدعمون بعضهم البعض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري