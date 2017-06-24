سباليتي: «تشيزني» حارس مميز.. وأتمنى وجوده في إنتر ميلان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ألمح لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته في التعاقد مع فوتشيك تشيزني حارس مرمى أرسنال الإنجليزي خلال الانتقالات الحالية.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، تصريحات سباليتي في مؤتمر صحفي، قائلا: "بالفعل لدينا هنا حارس مميز في إنتر وهو سمير هاندانوفيتش، لديه خبرة وإمكانيات فنية هائلة، واتمنى وجوده في إنتر".

وأضاف "تشيزني أيضا حارس مميز، ويستطيع اللعب بقدميه جيدا، وهذا أمر مطلوب في كرة القدم الحديثة".

وقضى الحارس البولندي الموسمين الماضيين مع روما الإيطالي معارا، وظهر بمستوى جيد، وتدرب تشيزني أيضا خلال هذه الفترة مع سباليتي الذي ترك روما بنهاية الموسم المنقضي وانتقل لتدريب إنتر.

شاهد أيضا

وانتهت إعارة تشيزني لروما بنهاية الموسم المنقضي ولم يتم تحديد مستقبله حتى الآن.

ويرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع تشيزني البالغ من العمر 27 عاما، لكن أرسنال رفض العرض المقدم من النادي الإيطالي والذي يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني.

ويأمل أرسنال أن يحقق أعلى فائدة من بيع تشيزني لأي ناد يرغب في التعاقد معه، حيث حدد مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.