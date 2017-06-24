أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سباليتي: «تشيزني» حارس مميز.. وأتمنى وجوده في إنتر ميلان

Google+ Print
سباليتي: «تشيزني» حارس مميز.. وأتمنى وجوده في إنتر ميلان سباليتي: «تشيزني» حارس مميز.. وأتمنى وجوده في إنتر ميلان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألمح لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته في التعاقد مع فوتشيك تشيزني حارس مرمى أرسنال الإنجليزي خلال الانتقالات الحالية.

ونقلت سكاي سبورتس الإيطالية، تصريحات سباليتي في مؤتمر صحفي، قائلا: "بالفعل لدينا هنا حارس مميز في إنتر وهو سمير هاندانوفيتش، لديه خبرة وإمكانيات فنية هائلة، واتمنى وجوده في إنتر".

وأضاف "تشيزني أيضا حارس مميز، ويستطيع اللعب بقدميه جيدا، وهذا أمر مطلوب في كرة القدم الحديثة".

وقضى الحارس البولندي الموسمين الماضيين مع روما الإيطالي معارا، وظهر بمستوى جيد، وتدرب تشيزني أيضا خلال هذه الفترة مع سباليتي الذي ترك روما بنهاية الموسم المنقضي وانتقل لتدريب إنتر.

شاهد أيضا

وانتهت إعارة تشيزني لروما بنهاية الموسم المنقضي ولم يتم تحديد مستقبله حتى الآن.

ويرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع تشيزني البالغ من العمر 27 عاما، لكن أرسنال رفض العرض المقدم من النادي الإيطالي والذي يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني.

ويأمل أرسنال أن يحقق أعلى فائدة من بيع تشيزني لأي ناد يرغب في التعاقد معه، حيث حدد مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟