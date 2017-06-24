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وحيد عبد المجيد: «شروط العرب» تعد وثيقة لتحرير قطر من إيران وتركيا

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وحيد عبد المجيد: «شروط العرب» تعد وثيقة لتحرير قطر من إيران وتركيا وحيد عبد المجيد: «شروط العرب» تعد وثيقة لتحرير قطر من إيران وتركيا

التحرير

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قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للسياسية والاستراتيجية، إن مسألة تسريب هذه المطالب من جانب الدولة القطرية، يُعد إفسادًا للمصالحة، والقفز على هذه المطالب إلى حد كبير، وهذا تأكيدًا لما قاله وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بأن التسريب إفساد للمصالحة.

وأضاف عبد المجيد، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، أنه من طباع هذه الأمور، وتحديدًا في الوساطات، يتم التعامل مع الموضوع المطروح بحذر شديد، على أن يتم التفاهم أو عدم التفاهم.

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وأوضح أن الإسراع في تسريب هذه المطالب، يُعبر عن عدم التعامل جديًا مع هذه المطالب، بالإضافة إلى الاستهتار، وعدم الرغبة في التعامل، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تعد وثيقة لتحرير قطر من الارتهان لبعض القوى الإقليمية تركيا وإيران، وإعادة قطر إلى ما كانت عليه في منتصف التسعينيات.

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