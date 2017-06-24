نشأت الديهي: قطر والإخوان يعيشان مرحلة «خروج الروح»

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قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الجمعة، إن قطر «إمارة إخوانية إرهابية الجذور»، مشيرًا إلى أن الأمير حمد، والد الأمير تميم، إخواني الأصل.

وأضاف الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «ten»، أن قطر بدأت «تهذي» منذ سماعها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحبل يقترب من رقبة قطر وأميرها.

وأشار إلى أن قطر تعيش في مرحلة النهاية، متابعًا: «قطر والإخوان يعيشان في مرحلة خروج الروح، ويقوموا بعمليات إرهابية لفك الحصار عنهم».

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وأكد الديهي، أنه لم يعد لدينا رفاهية النقاش والرأي والرأي الآخر، ويجب أن نقضي على جميع الإرهابيين والإخوانيين، متسائلًا: «لماذا لم يتم القضاء على خيرت الشاطر وصفوت حجازي والزمر؟».

وشدّد أن هؤلاء هم المتسببين في كل هذه الدماء، معقبًا: «الشعب ميستحقش كده ومن حق الدولة أنها تقوم وتتقدم، مفيش يوم بيعدي من غير حرب علينا وزعماء الإخوان قاعدين منعمين في السجون، مفيش حقوق إنسان لقيادات الإخوان فيه دمار إنسان».