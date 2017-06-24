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خبير أمني: دول العالم لا تواجه الإرهاب وإنما تحبط مخططات

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خبير أمني: دول العالم لا تواجه الإرهاب وإنما تحبط مخططات خبير أمني: دول العالم لا تواجه الإرهاب وإنما تحبط مخططات

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن هناك تنظيم إخواني بقطر منذ الخمسينيات، موضحًا أن هذا التنظيم أخرج والد أمير قطر، لافتًا إلى أن دول العالم لا تواجه الإرهاب، وإنما تحبط مخططات إرهابية، مؤكدًا أن إحباط المخططات لا يعتبر مكافحة للإرهاب.

وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «ten»، مساء الجمعة، أن المحور السياسي والديني والاقتصادي لهم أدوار في مكافحة الإرهاب، ويجب تحريك الدولة بمؤسساتها وشعبها لمواجهة الإرهاب.

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وأكد أنه يجب تنظيم مجلس لمكافحة الإرهاب، ويحتوي على استراتيجيات واضحة لمواجهته ودحره، مستكملًا: «ستكون هناك أهداف هامة جدًا خلال المرحلة القادمة من قبل المنظمات الإرهابية»، متابعًا: «لا بد من وجود جهاز أمني يخترق جميع التنظيمات الإرهابية».

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التحرير

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