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جمال الشاعر: «متفائل رغم ظروف العالم العربي»

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جمال الشاعر: «متفائل رغم ظروف العالم العربي» جمال الشاعر: «متفائل رغم ظروف العالم العربي»

التحرير

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قال الإعلامي جمال الشاعر، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، مساء الجمعة، إنه متفائلٌ رغم كل الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم العربي، إذ بدأ الإعلام يُقدم في الوقت نفسه طاقة إيجابية، في مقابل الأحداث والأخبار السلبية التي نراها في كل مكان.

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واختتم الشاعر، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، حديثه بقصيدة شعرية للمواطن العربي، يقول فيها: «أعظم إنجازات ذاتك.. افرح وانجح رغم انكساراتك.. حاول تصلب طولك.. واكتب في سجل انتصاراتك.. أنا مش فاشل ولا متشائم.. افرح وانت وفي أصعب أوقاتك.. حاسب تتكعبل وأنت بتجري راقب خطواتك.. وإن هاجموك اتحصن وارسم روحك جوه جروحك راية في عز انتكاساتك».

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