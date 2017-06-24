اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والمصري بالدوري

التحرير

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل مباراة الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، والتي كان مقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري العام.

وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة قد أرسل فاكسًا رسميًا إلى النادي المصري، منذ قليل، ليخبره بتأجيل مباراته أمام الأهلي، وإقامتها يوم 4 يوليو المقبل، وبناءً عليه قرر حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، منح اللاعبين إجازه لمدة يومين، ومغادرة المعسكر المقام في برج العرب.

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وكان الأهلي، قد طلب تأجيل مباراته أمام المصري، نظرا لضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام زاناكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها 11 يوليو المقبل.