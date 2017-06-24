بحضور عباس والغياتي.. الأولمبي يفوز بدورة شبرا بخوم الرمضانية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق فريق الأولمبي فوزا كبيرا على الرمالي بنتيجة 3-0 في نهائي بطولة الدورة الرمضانية، أمس الجمعة، بمركز شباب شبرابخوم في المنوفية.

وأحرز أهداف فريق الأولمبي محمد الصعيدي ومحمد جابر "مزيكا" واللمبي، ويضم الفريق الفائز بالبطولة كل من هاني عبد النبي وإبراهيم ربيع وأحمد شلبي ومحمد حليمة ومحمد هشام ومحمد الغمري ومحمد الزاملي وسلام.

شاهد أيضا

وأدار المباراة تحكيميا، الدولي محمد عباس، كما علق عليها الكابتن محمد الغياتي، المعلق بقناة أون سبورت، والذي ألهب حماس الجمهور الغفير وأعطى للمباراة رونقا خاصا.