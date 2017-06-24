الشرقية يدرس الانسحاب من الدوري اعتراضا على التحكيم

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قال حمدى مرزوق، رئيس نادى الشرقية، إن مجلس إدارة النادي يدرس جديا عدم استكمال مسابقة الدوري العام؛ اعتراضا الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق.

وأضاف مرزوق، في تصريات عقب المباراة، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماع عاجل لمناقشة قرار الانسحاب من الدوري، وذلك اعتراضا على القرارات التي اتخذها أمين عمر حكم مباراة فريقه أمس أمام النصر للتعدين، واحتسابه ركلتي جزاء لفريق التعدين.

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كان فريق النصر للتعدين، قد اقتنص أغلى 3 نقاط له في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد فوزه بنتيجه 2\1 على حساب فريق الشرقية، بالمباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، في الجولة الـ23 باستاد أسوان، ليقترب خطوة نحو البقاء.