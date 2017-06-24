10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن مقاطعة قطر من قبل جيرانها سوف تستمر في حال رفضت قائمة المطالب المطروحة، وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من أن أي حرب قادمة مع إسرائيل لن تقتصر على سوريا أو لبنان، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، إن موسكو لم تتلق ردًا صريحًا على اقتراحها بإعادة فتح قناة اتصال ثنائية مع واشنطن حول أوكرانيا، وأكد محمد الخلايلة مفتي الأردن إن الفكر الإرهابي لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة.

1- نصرالله يحذر إسرائيل: أي حرب قادمة لن تقتصر على لبنان

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله - أرشيفية

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إسرائيل من شن حرب على لبنان أو سوريا، مضيفًا: "أي حرب قادمة لن تقتصر على لبنان وسيشارك فيها عشرات آلاف المقاتلين من دول عربية وإسلامية لمحاربة إسرائيل".

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2- لافروف: لا رد صريح من واشنطن على استئناف المشاورات بشأن أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (يمينًا) في أستانا في 9 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، إن موسكو لم تتلق ردًا صريحًا على اقتراحها بإعادة فتح قناة اتصال ثنائية مع واشنطن حول أوكرانيا. وأضاف:"كما تعلمون، كان هناك قناة ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا على مستوى ممثلي وزارة الخارجية والإدارة الرئاسية الروسية، وكان لدى الأمريكيين قنوات ثنائية مماثلة مع برلين وباريس وكييف".

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3- السفير الإماراتي في واشنطن: مقاطعة قطر مستمرة إذا رفضت المطالب

سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة في نيويورك في 24 سبتمبر 2015 (أ ف ب)

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن مقاطعة قطر من قبل جيرانها سوف تستمر في حال رفضت الدوحة قائمة المطالب المطروحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذت بحق قطر سوف تبقى قائمة حتى التوصل إلى حل طويل الأمد للمسألة.

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4- وزير خارجية موريتانيا: قطر مولت منظمات إرهابية

وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه - أرشيفية

أكد وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن إمارة قطر تمول الإرهاب، مشيرًا إلى أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لأسباب منها تمويل قطر لمنظمات معروفة تهدد أمن موريتانيا"

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5- رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا رجعه فيه وعلاقتنا بـ"العبادي" جيدة

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني - أرشيفية

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن قرار الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان هو قرار "بلا رجعة" وحدد موعده في 25 سبتمبر. مضيفًا: "التنسيق مع قوات البيشمركة "ممتاز" في الوقت الراهن لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى على حاله".

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6- ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدما في توزيع اللاجئين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدمًا في قضية توزيع اللاجئين المثيرة للجدل، مضيفة: "التوزيع العادل للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي سيظل جزءًا مهما في التضامن الأوروبي؛ ولن أتوقف عن التحدث عن ذلك".

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7-ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في باريس في 8 مايو 2017 (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أن فرنسا وألمانيا حين تتحدثان بصوت واحد تستطيع أوروبا أن تمضي قدما، واصفا إياها بالحماية الأفضل في مواجهة التحديات العالمية.

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8- وزير خارجية الصين: مستعدون لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم

وزير الخارجية الصيني وانج يي في برلين في 27 أبريل 2017(أ ف ب)

قال وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم الجمعة، إن بلاده على استعداد لبذل جهود مشتركة مع لبنان وغيره من الدول للقيام بدور بناء لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، مع تحسن الوضع في سورية، ومن الضرورة حل المسألة السورية سياسيًا.

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9- وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: سنوات التآمر القطري لها ثمن

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن المطالَب التي سُربت إلى الصحافة تعبر بوضوح عن عمق الأزمة الحالية مع قطر، مضيفًا: "أزمة فقدان الثقة في قطر حقيقية، ونتجت عن توجه يتراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر".

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10- مفتي الأردن: فكر الإرهاب لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة

مفتي الأردن الشيخ محمد الخلايلة - أرشيفية

قال محمد الخلايلة مفتي الأردن إن الفكر الإرهابي لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة ، وعلى العالم الاسلامي معالجة التطرف والإرهاب فكريا من جذوره.

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