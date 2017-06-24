فرغلي: إيران متهمة في محاولة تفجير الحرم المكي

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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن إيران متهمة بمحاولة تفجير الحرم المكي، ولكن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من إحباط هذه المحاولة.

وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، أن إيران وتنظيم داعش الإرهابي يستهدفان الأبرياء في أي مكان دون تمييز، لافتا إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية في تفجير الانتحاريين يأتي لصعوبة كشفه وإيقافه.

وأكد الباحث، أن الجماعات الإرهابية تسعى لتشتيت الأجهزة الأمنية في السعودية والضغط عليها.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًا كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

وخططت للعملية مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة.

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وأحبطت العملية الأولى في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وبادر الانتحاري الذي كان مختبئًا في أحد منازل حي أجياد، بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضًا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه، ليفجر نفسه لاحقَا بعد أن ازداد الخناق عليه.

وأصيب إثر هذه الحادثة 6 وافدين إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن.

وقال بيان الداخلية السعودية، إن قوات الأمن قبضت على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم حاليًا.