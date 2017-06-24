الداخلية السعودية: نعمل حاليًا على تحديد هوية انتحاري الحرم المكي

الرياض- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي، إنه يتم العمل حاليًا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي.

وأوضح التركي - في اتصال هاتفي لقناة (العربية) الإخبارية، الجمعة - أن الداخلية السعودية أحبطت في السابق محاولات لاستهداف المسجد الحرام، لافتا إلى أنه تم القبض على الارهابيين دون أي مقاومة باستثناء أحدهم الذي كان في المنزل المتواجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام قام بإطلق النار قبل أن يقوم بتفجير نفسه.

وأشار التركي إلى أن هناك عملا جاريا في المنطقة وعقب الانتهاء منه سيتم إعلان بيان تفصيلي لتوضيح كل ما توصل إليه من حقائق بشأن هذه الجريمة، مشددًا على أن أمن زوار المسجد الحرام يمثل أولوية للسلطات في السعودية.

وأكد أن هذه العناصر تؤيد تنظيمات ارهابية خارجية يمكن القول إنهم يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي أو من مؤيديه وتقوم بتنفيذ اجندات الدول التي ترعاه.