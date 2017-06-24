«فيراتي» يرفض إغراءات باريس سان جيرمان

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رفض النجم الإيطالي، ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الإغراءات التي قدمت إليه من قبل النادي الفرنسي من أجل البقاء ضمن صفوفه خلال الموسم القادم.

وأكد موقع «سبورت ميديا» الفرنسي، أن فيراتي رفض تجديد عقده مع باريس، ومازال متمسك بالرحيل خلال الميركاتو الحالي.

وتابع الموقع، ان فيراتي ووكيله اجتمعا مع مسؤولي النادي الفرنسي، وخلال الإجتماع عرض النادي عقدًا جديدًا على اللاعب، وصل إلى 8 مليون يورو سنويًا، من أجل البقاء في قلعة «حديقة الأمراء».

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ويحاول برشلونة بكل قوة خطف فيراتي من أنياب الفريق الفرنسي خلال الصيف الحالي، إلا ان إدارة باريس رفضت من قبل بيع اللاعب لصالح الفريق الإسباني.