أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«فيراتي» يرفض إغراءات باريس سان جيرمان

Google+ Print
«فيراتي» يرفض إغراءات باريس سان جيرمان «فيراتي» يرفض إغراءات باريس سان جيرمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض النجم الإيطالي، ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الإغراءات التي قدمت إليه من قبل النادي الفرنسي من أجل البقاء ضمن صفوفه خلال الموسم القادم.

وأكد موقع «سبورت ميديا» الفرنسي، أن فيراتي رفض تجديد عقده مع باريس، ومازال متمسك بالرحيل خلال الميركاتو الحالي. 

وتابع الموقع، ان فيراتي ووكيله اجتمعا مع مسؤولي النادي الفرنسي، وخلال الإجتماع عرض النادي عقدًا جديدًا على اللاعب، وصل إلى 8 مليون يورو سنويًا، من أجل البقاء في قلعة «حديقة الأمراء». 

شاهد أيضا

ويحاول برشلونة بكل قوة خطف فيراتي من أنياب الفريق الفرنسي خلال الصيف الحالي، إلا ان إدارة باريس رفضت من قبل بيع اللاعب لصالح الفريق الإسباني.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري