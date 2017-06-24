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بالفيديو.. كشري يبكي على الهواء بعد فوز النصر للتعدين

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بالفيديو.. كشري يبكي على الهواء بعد فوز النصر للتعدين بالفيديو.. كشري يبكي على الهواء بعد فوز النصر للتعدين

التحرير

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دخل أحمد عبد المنعم «كشري»، المدير الفني لفريق النصر للتعدين، في نوبة بكاء على الهواء، خلال تصريحاته لقناة ON sport،عقب فوز فريقه على الشرقية بهدفين مقابل هدف، معلقًا «أن الضغط النفسي على فريقه كان صعبًا بسبب الظروف التي يمر بها».

وتمكن النصر للتعدين، من التغلب على ضيفه الشرقية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على «أسوان» ضمن مباريات الجولة الـ32 من المسابقة لينعش أماله في البقاء بالدوري الممتاز. 

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وبهذا الفوز رفع النصر للتعدين رصيده إلى 26 ليقفز للمركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد الشرقية عند 23 نقطة في المركز الأخير.

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التحرير

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