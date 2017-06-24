الإمارات تدين محاولة استهداف الحرم المكي وتصفها بـ"الجريمة الارهابية"

أبوظبي - (د ب أ)

أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي ووصفتها بالـ"الجريمة الارهابية البشعة".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات تضامن بلاده "التام ووقوفها الكامل والشامل مع السعودية".

وقال في تصريح ليلة الجمعة إن "هذه الجريمة البشعة تبين حجم الارهاب والتوحش الذي وصلت اليه هذه الجماعات الارهابية والتي لا يمكن لأي عاقل ان يعطيها أي تبرير او تفسير".

وأشاد "بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية التي أحبطت هذه الجريمة النكراء في مهدها دون ان تصل بشرورها الحرم المكي الشريف"، مؤكدا ان "كل مسلم في العالم يشيد بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المحبة والتسامح بين كل شعوب العالم".

وقال إن "هذه الجريمة النكراء ستزيدنا إصرارا وضراوة للقضاء على الارهاب واجتثاث مصادره وكل من يموله أو يحرض عليه أو يدعمه أو يتعاطف معه أو يبرره بأي صورة من الصور".

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي أعلن مساء الجمعة، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًا كان يستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة (غرب البلاد) ومرتاديه.

وأشار التركي في بيانه إلى أن قوات الأمن السعودية ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، لم يكشف عن جنسياتهم، ويُجرى التحقيق معهم حاليًا.