أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإمارات تدين محاولة استهداف الحرم المكي وتصفها بـ"الجريمة الارهابية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإمارات تدين محاولة استهداف الحرم المكي وتصفها بـ"الجريمة الارهابية"

01:40 ص السبت 24 يونيو 2017

أبوظبي - (د ب أ)

أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي ووصفتها بالـ"الجريمة الارهابية البشعة".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات تضامن بلاده "التام ووقوفها الكامل والشامل مع ".

وقال في تصريح ليلة الجمعة إن "هذه الجريمة البشعة تبين حجم الارهاب والتوحش الذي وصلت اليه هذه الجماعات الارهابية والتي لا يمكن لأي عاقل ان يعطيها أي تبرير او تفسير".

وأشاد "بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية التي أحبطت هذه الجريمة النكراء في مهدها دون ان تصل بشرورها الحرم المكي الشريف"، مؤكدا ان "كل مسلم في العالم يشيد بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المحبة والتسامح بين كل شعوب العالم".

وقال إن "هذه الجريمة النكراء ستزيدنا إصرارا وضراوة للقضاء على الارهاب واجتثاث مصادره وكل من يموله أو يحرض عليه أو يدعمه أو يتعاطف معه أو يبرره بأي صورة من الصور".

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي أعلن مساء الجمعة، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًا كان يستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة (غرب البلاد) ومرتاديه.

وأشار التركي في بيانه إلى أن قوات الأمن السعودية ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، لم يكشف عن جنسياتهم، ويُجرى التحقيق معهم حاليًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم:

    العرب اليوم: "إرهاب" في السعودية وهجوم انتحاري في بغداد

    أخبار
  • النائب الأول لرئيس البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحرم المكي

    النائب الأول لرئيس البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحرم المكي

    أخبار
  • رئيس البرلمان العراقي يستنكر محاولة الهجوم على الحرم المكي

    رئيس البرلمان العراقي يستنكر محاولة الهجوم على الحرم المكي

    أخبار
  • قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل يستنكره كل إنسان

    قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل يستنكره كل إنسان

    أخبار

إعلان

04edf12767.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟