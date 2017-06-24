حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات بالإرهاب والقتل لمنفذ هجوم الدهس ضد مصلين قرب أحد مساجد لندن، كما شارك المئات في تجمع مناهض لإسرائيل في العاصمة الألمانية برلين، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتصالات العسكرية مع روسيا مستمرة حول عملياتها في سوريا رغم التوتر مع موسكو.

1 - الشرطة البريطانية توجه تهم القتل والإرهاب لمنفذ هجوم الدهس في لندن

الصورة: الشرطة البريطانية (أرشيفية)

وجهت الشرطة البريطانية، تهم متعلقة بالقتل والإرهاب لمنفذ هجوم الدهس الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك بشمال العاصمة لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السلطات ألقت القبض على المتهم دارن أوزبورن الاثنين الماضي، بعدما دهس بسيارته عدد من المسلمين أثناء خروجهم من مسجد ومركز اجتماعي إسلامي.

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2- المئات يشاركون في تجمع مناهض لإسرائيل في برلين احتفالا بـ"يوم القدس"

مظاهرة مناهضة لإسرائيل في برلين (أرشيفية)

خرج مئات الاشخاص إلى شوارع برلين للاحتفال بيوم القدس الذى يعقد سنويا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وانطلق التجمع المناهض لإسرائيل الذى يعقد كل عام فى عدة دول فى يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، فى ميدان اديناوربلاتس غرب برلين، وينتهى في فيتنبرجبلاس ، حيث يقع متجر ( كادي في).

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3- البنتاجون يؤكد استمرار الاتصالات العسكرية مع روسيا حول سوريا

مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (أرشيفية)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاتصالات العسكرية مع روسيا مستمرة حول عملياتها في سوريا، رغم التوتر مع موسكو بسبب إسقاط طائرة أمريكية لمقاتلة سورية، وفقا لمتحدث عسكري أمريكي.

وكانت روسيا نددت بـ"عمل عدواني" بعد إسقاط الطائرة السورية، الأحد الماضي، متهمة واشنطن بأنها لم تحذرها بأن القوات الأمريكية ستسقط الطائرة.

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4- انفجاران يقتلان 15 شخصًا بمنطقة شيعية في باكستان

انفجار في باكستان (أرشيفية)

ذكر مسؤولون أن قنبلتين انفجرتا الواحدة تلو الأخرى بفاصل زمنى يبلغ عدة دقائق بمنطقة ذات أغلبية شيعية بالجزء القبلي في باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات .

وقال النائب البرلمانى المحلي ساجد توري لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانفجارين استهدفا سوقا مكتظا بالمتسوقين في منطقة كورام القبلية التي تحد إقليم ننكرهار بأفغانستان وهي معقل تنظيم داعش .

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5- احتجاز ناشط فيتنامي تم تجريده من جنسيته

احتجاز (أرشيفية)

احتجزت سلطات فيتنام ناشط سياسي كان قد تم تجريده من الجنسية، حسبما قالت زوجة الناشط لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت زوجته، لي تي كيو أوانه، إن زوجها بام مينه هوانج الذي حتى مؤخرا كان يحمل الجنسيتين الفيتنامية والفرنسية، احتجز وجرى أخذه من منزله الكائن في مدينة هو تشي مينه.

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