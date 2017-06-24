ولي عهد أبوظبي يهنِّئ شيخ الأزهر هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك

ولي عهد أبوظبي يهنِّئ شيخ الأزهر هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك
ولي عهد أبوظبي يهنِّئ شيخ الأزهر هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك
01:41 ص السبت 24 يونيو 2017
كتب- محمود مصطفى:
هنَّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الجمعة، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لشيخ الأزهر على مواقفه الحكيمة وجهوده في مواجهة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش والسَّلام، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف ورسالته الوسطية التي تخدم الأمة الإسلامية في كل مكان ببيان حقائق الإسلام وإنسانيته .
من جانبه، قدَّم شيخ الأزهر شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على تهنئته الكريمة، معربًا عن تقديره واعتزازه بدولة الإمارات قيادة وشعباً، داعياً الله –عز وجل- أنْ يُعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات الشقيقة بمزيدٍ من التنمية والرخاء والعزة، وأنْ يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.
وأشاد الإمام الأكبر بدولة الإمارات ومواقفها المشرفة الداعمة لمصر وشعبها، وللأزهر الشريف بكافة مؤسساته للاضطلاع بدوره في نشر ثقافة التعايش و التسامح والسلام، وكذلك دور الإمارات المهم الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين والوقوف إلي جانب أشقائها من أجل الحفاظ علي أمن المنطقة واستقرارها.
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