أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مران الأهلي| أحمد ياسر يتألق.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة إنبي

Google+ Print
مران الأهلي| أحمد ياسر يتألق.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة إنبي مران الأهلي| أحمد ياسر يتألق.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة إنبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة فريقه لمواجهة إنبي، مران عصر غدًا السبت في تمام الرابعة والنصف مساءً.

كما شهد المران تقسيمة قوية ببن اللاعبين، حيث تألق بشكل ملحوظ أحمد ياسر ريان وصالح جمعة، لاعبا القلعة الحمراء.

وانقسم اللاعبين لفريقين الأول يرتدى القميص الأحمر، والثانى يرتدى القميص الأزرق.

شاهد أيضا

ويتكون الفريق الأحمر من : محمد الشناوي، حسين السيد، سعد سمير، ومحمد هاني، حسام عاشور، أكرم توفيق، أحمد رمضان، فوزي الحناوى، صالح جمعه، مؤمن زكريا، احمد حمودي ، عمرو جمال، احمد ياسر .

بينما يتكون الفريق الفسفورى : مسعد عوض، صبرى رحيل، رامى ربيعه، أحمد حجازى، باسم على، أحمد حمدى، كريم نيدفيد ، عمرو السوليه ، على معلول ، حسام غالى ، ـجاى، وليد سليمان، متعب، عمرو بركات.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي، غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الـ 32، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري