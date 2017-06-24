مران الأهلي| أحمد ياسر يتألق.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة إنبي

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة فريقه لمواجهة إنبي، مران عصر غدًا السبت في تمام الرابعة والنصف مساءً.

كما شهد المران تقسيمة قوية ببن اللاعبين، حيث تألق بشكل ملحوظ أحمد ياسر ريان وصالح جمعة، لاعبا القلعة الحمراء.

وانقسم اللاعبين لفريقين الأول يرتدى القميص الأحمر، والثانى يرتدى القميص الأزرق.

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ويتكون الفريق الأحمر من : محمد الشناوي، حسين السيد، سعد سمير، ومحمد هاني، حسام عاشور، أكرم توفيق، أحمد رمضان، فوزي الحناوى، صالح جمعه، مؤمن زكريا، احمد حمودي ، عمرو جمال، احمد ياسر .

بينما يتكون الفريق الفسفورى : مسعد عوض، صبرى رحيل، رامى ربيعه، أحمد حجازى، باسم على، أحمد حمدى، كريم نيدفيد ، عمرو السوليه ، على معلول ، حسام غالى ، ـجاى، وليد سليمان، متعب، عمرو بركات.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي، غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الـ 32، ببطولة الدوري المصري الممتاز.