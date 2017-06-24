بالفيديو.. ميدو: «أنا مدرب طماع»

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إن فريقه كان الأفضل في كل شيء خلال مواجهة طنطا، رغم اللعب بعدد من الناشئين.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، أنه خاص اللقاء من أجل الفوز، لكنه في النهاية لا يفكر في النتيجة بقدر رغبته في اشراك أكبر عدد من اللاعبين الصاعدين، معلقًا «أنا مدرب طماع، ورغم إن أداءنا كان كويس هنحاول نبقى أحسن من كده».

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وتعادل فريق وادي دجلة مع مضيفه طنطا سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الممتاز.



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