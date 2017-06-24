حسام البدري يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة إنبي، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، مسعد عوض، أحمد عادل.

فى الدفاع : رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، سعد سمير، حسين السيد، باسم علي، محمد هاني.

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فى خط الوسط: عمرو السولية، حسام غالي، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، صالح جمعه، أحمد حمودى، أكرم توفيق ، عمرو بركات.

خط الهجوم : عمرو جمال، أحمد ياسر ريان، عماد متعب.

واستبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

شريف إكرامي، عبد الله السعيد، أحمد فتحي، أحمد حجازي، ميدو جابر، وليد سليمان، علي معلول، جونيور أجاي، حسام عاشور، مروان محسن.