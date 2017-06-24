بالفيديو.. ماكيدا ينفعل على الهواء بسبب ركلة جزاء المصري

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انفعل الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للاتحاد السكندري، على الهواء، تعليقًا على ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه لصالح المصري البورسعيدي.

وقال «ماكيدا» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، «ليس كل كرة ترتطم بيد المدافع تحتسب ركلة جزاء، يجب أن تكون اللعبة واضحة ومستحقة».

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وأضاف مدرب «زعيم الثغر»، أن الاتحاد كان الأحق بالفوز خلال المباراة لو نظرنا لأداء الفريقين، لكنها كرة القدم».

وتعادل الاتحاد السكندري أمام المصري، بهدف بكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.



