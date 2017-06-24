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ضياء السيد: الإجهاد بريء من الهزائم.. وصلاح نقل الكرة المصرية

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ضياء السيد: الإجهاد بريء من الهزائم.. وصلاح نقل الكرة المصرية ضياء السيد: الإجهاد بريء من الهزائم.. وصلاح نقل الكرة المصرية

التحرير

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قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب السابق، ان الإجهاد هو المتهم البريء في أزمة الهزائم الأفريقية للمنتخب والأندية المصرية، مضيفا إلى أن هناك أخطاء فنية واضحة ومشاكل في الخطط والطرق الفنية وأداء بعض اللاعبين.

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" ، أنه يجب مواجهة الحقائق وعدم تعليق الأمر على شماعة الإجهاد، مشيرًا إلى أن وسموحة أفضل حالًا من والأهلي.

وأوضح:أن الأمل ما زال موجودًا للفرق الثلاث في التأهل ولكن يجب زيادة الجهد والتركيز.

وأكد المدرب العام السابق للمنتخب: أنه فوجيء بصحفي من جريدة تليجراف الإنجليزية يدعى كابس اتصل به أمس وأبلغه أنه يجهز موضوعًا عن محمد صلاح الدولي المصري والمنتقل حديثًا إلى ليفربول وطلب رأيه و خبراته مع اللاعب، مشيرًا إلى أن هذا  يدل على أن صلاح نقل الكرة المصرية إلي منطقة اخري في عالم كرة القدم.

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وأبدى ضياء السيد تعجبه من البعض بسبب توجيههم نصائح لمحمد صلاح و محاولة نصحه بكيفية استغلال ليفربول لقدراته قائلًا: "لا أعرف من يستطيع التعديل علي لاعب بحجم محمد صلاح ومدرب بحجم يورجن كلوب".

واختتم أن السبب في  نجاح صلاح إلتزامة ولكنه في نفس الوقت طموح ومجتهد وجيد في اقناع المدربين.

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التحرير

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