ماكيدا عن رحيل كاسونجو: «كان لازم يمشي»

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قال الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إن مواجهة المصري كانت صعبة بالتأكيد ، خاصة أنها احتاجت لبذل مزيدًا من الجهد، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة.

وطالب «ماكيدا» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، لاعبي زعيم الثغر بتقديم نفس الأداء في المباراتين المتبقيتين للفريق في الدوري، وإنهاء الموسم بشكل جيد.

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وعن رحيل «كاسونجو كابونجو» مهاجم الفريق للزمالك، أكد «ماكيدا»، أن رحيل اللاعب كان حتميًا بسبب تلقيه عروضًا كثيرة،قائلًا: «كان لازم يمشي».

وتعادل الاتحاد السكندري أمام المصري، بهدف بكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.