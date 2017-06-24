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النصر للتعدين يجدد أماله في البقاء بالدوري بعد الفوز على الشرقية

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النصر للتعدين يجدد أماله في البقاء بالدوري بعد الفوز على الشرقية النصر للتعدين يجدد أماله في البقاء بالدوري بعد الفوز على الشرقية

التحرير

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استطاع فريق النصر للتعدين أن يفوز على ضيفه الشرقية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أسوان ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة لينعش أماله في البقاء بالدوري الممتاز.

افتتح علي عفيفي أهداف المباراة محرزًا الهدف الأول للشرقية في الدقيقة 17 ، وتمكن هيثم نبيل من إدراك التعادل للنصر للتعدين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 33 من الشوط الثاني عاد حكم المباراة أمين عمر واحتسب ركلة جزاء ثانية لصالح النصر للتعدين ليترجمها عبد الله الشحات في شباك محمود شكري معلنا الهدف الثاني والفوز لفريقه.

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وبهذا الفوز رفع النصر للتعدين رصيده إلى 26 ليقفز للمركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد الشرقية عند 23 نقطة في المركز الأخير.

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التحرير

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