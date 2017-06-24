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التعادل السلبي يحسم مباراة الداخلية والمقاولون بالدوري

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التعادل السلبي يحسم مباراة الداخلية والمقاولون بالدوري التعادل السلبي يحسم مباراة الداخلية والمقاولون بالدوري

التحرير

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حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة، الداخلية والمقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة، على ملعب كلية الشرطة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز. 

وشهد اللقاء ظهور بطاقتين صفراء، واحدة من نصيب جهاد جنيدي لاعب الداخلية، والأخرى من نصيب إبراهيم الشايب لاعب المقاولون العرب، وفي الدقيقة الـ63 فشل أحمد على مهاجم المقاولون في تسجيل ركلة جزاء.

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وبهذه النتيجة يصل فريق الداخلية إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر، فيما وصل المقاولون إلى النقطة 42 في المركز العاشر بجدول الدوري. 

 

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التحرير

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