العرب اليوم: "إرهاب" في السعودية وهجوم انتحاري في بغداد

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أحبطت المملكة العربية السعودية محاولة إرهابية تستهدف الحرم المكي، فيما أسفر تفجير انتحاري بالعاصمة العراقية بغداد عن مقتل 10 أشخاص، وأعلن مسئولون أمريكيون مقتلأحد المسئولين في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

1 – المملكة تحبط هجومًا إرهابيًا ضد المسجد الحرام

أثار تفجير انتحاري بحي أجياد المصافي بمكة اليوم (وكالة الأنباء السعودية)

قالت وزارة الداخلية السعودية، إنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأسفر ذلك عن إصابة 6 وافدين و5 من رجال الأمن بجانب القبض على 5 من المتهمين.

وبدأت سلطات المملكة التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، فيما صرحت وزارة الداخلية أن انتحاريًا فجر نفسه خلال عملية القبض عليه، كان يستعد لمهاجمة المسجد الحرام.

وأضافت في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الإرهابيين تحركوا "خدمة لمخططات خارجية"، وتابع البيان أن وزارة الداخلية تؤكد "أن هذه الشبكة الإرهابية.. تجاوزوا بما كانوا سيقدمون عليه كل الحرمات باستهدافهم أمن المسجد الحرام أقدس بقاع الله وأطهرها".

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2- مقتل 10 في هجوم انتحاري غربي بغداد

أثار تفجير (أرشيفية)

أعلن مصدر أمني عراقي، عن ارتفاع حصيلة التفجيرات التي ضربت مدينة البغدادي غربي بغداد الى 10 قتلى بينهم جنديان و 11 جريحا.

وقال النقيب احمد خالد العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية ان" حصيلة التفجيرات الانتحارية التي نفذها انتحاريون يرتدون احزمة ناسفة بلغت 10 قتلى بينهم جنديان وجرح ثمانية جنود وثلاثة مدنيين بيهم أعضاء في مجلس ناحية البغدادي ".

وأضاف العبيدي ان" القوات الامنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة البغدادي 200 كلم غرب بغداد، وأغلقت المنافذ والطرق المؤدية الى المدنية خشية من تفجيرات ارهابية أخرى تستهدف المدنيين والقوات العسكرية".

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3- التحالف الدولي يعلن مقتل مسؤول مالي كبير من داعش في سوريا

مقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي (أرشيفية)

أعلن مسؤولون أمريكيون أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت أحد المسؤولين الماليين في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وقال التحالف في بيان نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، إن فواز محمد جبير الراوي قتل في يونيو في البوكمال في شرق سوريا.

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4- الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمسلحين على الحدود مع ليبيا

مقاتلون بالجيش التونسي (أرشيفية)

صد الجيش التونسي، مسلحين أثناء محاولة اختراق الحدود عبر ليبيا بعد تبادل لإطلاق نار معهم.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية إن تبادلا لإطلاق النار تجدد صباح اليوم بين دورية عسكرية عاملة بـ "قطعاية اليهودي" بالمنطقة الحدودية العازلة في بنقردان جنوب البلاد مع مسلحين على متن سيارة تهريب رباعية الدفع. وأوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية أجبرت المسلحين على العودة إلى التراب الليبي بعد أن اجتازوا الحدود التونسية- الليبية وحاولوا الاقتراب من الساتر الترابي.

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5- إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

قوات من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة أربعة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الشبان الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي بأقدامهم ووصفت بالمتوسطة فيما أصيب عشرات اخرون بالاختناق خلال المواجهات.

واندلعت المواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل في مناطق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرقي كل من خان يونس ورفح جنوب القطاع.

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