مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي الشريف
مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي الشريف
12:37 ص السبت 24 يونيو 2017
كتب- محمود مصطفى:
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي حاولت استهداف رواد الحرم المكي الشريف، في محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وأحبطها الأمن السعودي، واصفًا أياها بـ"العملية الفاجرة".
وأضاف مفتي الجمهورية - في بيان له- "أن الجماعات المتطرفة قد بلغت من الفجور مبلغًا عظيمًا بعد ما سول لهم شيطانهم الاعتداء على المسجد الحرام ورواده في شهر رمضان المبارك، وفي العشر الأواخر منه".
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين لم يراعوا حرمة بيت الله الحرام، الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}، وأن ذلك ضرب من الجنون واعتداء فاجر على حرمة مكة المكرمة التي بها بيت الله الحرام، وقد توعد عز وجلمن يحاول الإضرار به بالعذاب الأليم فقال سبحانه: {وَمَنْ يُرِدْفِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.
وأشاد فضيلة المفتي بيقظة الأمن السعودي الذي تصدى لتلكالهجمات الإرهابية النكراء، وقام بإحباطها بتوفيق من الله، داعيًا الله أن يرد كيد الفاسدين الخائنين.
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