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1000 استمارة رقم قومي لسيدات كفر محفوظ بالفيوم مجانًا

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مصراوي Masrawy

1000 استمارة رقم قومي لسيدات كفر محفوظ بالفيوم مجانًا

12:34 ص السبت 24 يونيو 2017

1000 استمارة رقم قومي لسيدات كفر محفوظ بالفيوم مجانًا

محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ

الفيوم - حسين فتحي:

قالت شرين محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، بمركز طامية بالفيوم، إنها تمكنت من توفير 1000 استمارة بطاقة رقم قومي لسيدات القرية والقرى التابعة لها، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، برئاسة ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وأضافت محمود، أن هذه الاستمارات المجانية، تأتي تخفيضًا للنفقات لسيدات القرية وتوابعها، البالغة 21 قرية، وتحت إشراف المهندس محمد سيد عيد رئيس مجلس ومدينة طامية.

وناشدت رئيس الوحدة المحلية، سيدات القرية وتوابعها، بالذهاب إلى مقر الوحدة المحلية لتسجيل بياناتهن، تمهيدًا لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن، مشيرة إلى أن السيدات اللاتي انتهت بطاقاتهن سيحصلن على الاستمارة مجانًا.

وأضافت أنه فور اكتمال العدد، ستأتي سيارة استخراج البطاقات إلى مقر الوحدة توفيرًا على السيدات بدلاً من الذهاب إلى مقر السجل المدني.

ووجهت الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم على دعمه لسيدات كفر محفوظ وتوفير استمارات الرقم القومي لهن مجانًا.

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