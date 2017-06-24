إيناسيو يطالب اللاعبين بالتركيز فى المرحلة القادمة

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حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين في بداية المران عن المرحلة القادمة ومواجهة بتروجت وطالبهم بإغلاق الملف الأفريقي والتركيز في المرحلة القادمة.

ووعد إيناسيو جميع اللاعبين بالحصول علي فرصة حال التركيز والظهور بمستوى جيد في التدريبات القادمة، سعيًا لإسعاد الجماهير البيضاء بمواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بتروجت، يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.