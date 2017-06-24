أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب هزائم المنتخب والفرق المصرية

Google+ Print
مجدي عبد الغني يكشف عن سبب هزائم المنتخب والفرق المصرية مجدي عبد الغني يكشف عن سبب هزائم المنتخب والفرق المصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السبب الرئيسي في هزائم منتخب والفرق المصرية في البطولات الإفريقية هو الإرهاق البدني الغير طبيعي بسبب تلاحم المواسم منذ أربع سنوات.

وأضاف عبد الغني خلال تصريحات إذاعية أن افتقاد منتخب مصر والفرق المصرية لرأس الحربة الهداف القادر على صناعة الفارق، جاء بسبب أن قطاعات الناشئين في معظم الأندية لا تفرز مهاجمين من عينة عماد متعب.

شاهد أيضا

وأوضح عضو إتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية قرر ضغط الموسم لتوفير 20 يومًا راحة سلبية لإنقاذ اللاعبين من الإرهاق المزمن.

وأردف: أن الخسارة أمام تونس كانت بسبب أن اللاعبين كانوا خارج الحالة الفنية الجيدة مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لديه أزمة في تقديم أداء جيد خلال المباريات التي تقام خارج أرضه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم