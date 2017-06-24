مجدي عبد الغني يكشف عن سبب هزائم المنتخب والفرق المصرية

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قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السبب الرئيسي في هزائم منتخب مصر والفرق المصرية في البطولات الإفريقية هو الإرهاق البدني الغير طبيعي بسبب تلاحم المواسم منذ أربع سنوات.

وأضاف عبد الغني خلال تصريحات إذاعية أن افتقاد منتخب مصر والفرق المصرية لرأس الحربة الهداف القادر على صناعة الفارق، جاء بسبب أن قطاعات الناشئين في معظم الأندية لا تفرز مهاجمين من عينة عماد متعب.

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وأوضح عضو إتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية قرر ضغط الموسم لتوفير 20 يومًا راحة سلبية لإنقاذ اللاعبين من الإرهاق المزمن.

وأردف: أن الخسارة أمام تونس كانت بسبب أن اللاعبين كانوا خارج الحالة الفنية الجيدة مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لديه أزمة في تقديم أداء جيد خلال المباريات التي تقام خارج أرضه.