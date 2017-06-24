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برادلي لجماهير ليفربول: لهذه الأسباب ستستمتعون بمشاهدة صلاح

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برادلي لجماهير ليفربول: لهذه الأسباب ستستمتعون بمشاهدة صلاح برادلي لجماهير ليفربول: لهذه الأسباب ستستمتعون بمشاهدة صلاح

التحرير

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أشاد الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بصفقة ضم نادي ليفربول للنجم المصري محمد صلاح.

وقال «برادلي» في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، إن صلاح سيكون مناسبًا لأسلوب لعب الريديز، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مشيرًا إلى أن الفرعون المصري قادر على التألق إذا لعب في مركز الجناح، أو اللعب كمهاجم صريح أو ثانٍ.

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وأضاف مدرب الفراعنة السابق، أن «صلاح» لاعب مزعج للمدافعين بسبب تميزه بالسرعة وتسجيل الأهداف، فهو لديه قدرة على منح فريقه فرصا تهديفية عديدة، موجهًا رسالة لجماهير ليفربول، «ستكونوا مستمتعين بمشاهدة صلاح في الملعب».

وأعلن نادي ليفربول أمس الخميس، عن ضم «صلاح » قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين. 

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التحرير

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