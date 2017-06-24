فيديو| أول لقاء لمحمد صلاح مع جمهور ليفربول.. «أنا هنا في أنفيلد»

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فاجأ النجم المصري، محمد صلاح، المنضم حديثًا لنادي ليفربول الإنجليزي، جمهور الريدز في متحف النادي بملعب «أنفيلد»، حيث قام بتحيتهم والتقاط الصور معهم.

ونشر الحساب الرسمي، للعملاق الإنجليزي، فيديو لصلاح وهو يصافح الجماهير، معلقًا «أنا هنا في أنفيلد» وسط ترحيب كبير به، قبل أن يوجه الفرعون المصري الشكر لهم.

وأعلن نادي ليفربول أمس الخميس، عن ضم «صلاح » قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها بنحو 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.