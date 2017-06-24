النائب الأول لرئيس البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحرم المكي

القاهرة - (أ ش أ)

أدان أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب بشدة محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي وووصفها بأنها محاولة خسيسة، مشيدا فى نفس الوقت بقدرة قوات الأمن السعودية التى أحبطت هذه العملية الإرهابية التى خططت لها مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع بجدة ومكة.

وقال رسلان، فى بيان أصدره مساء اليوم، إنه آن الآوان لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في عقد مؤتمر عالمي لمكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تهدد الامن والسلم الدوليين.

كما دعا المجتمع الدولي أن يتخذ خلال هذا المؤتمر مجموعة من القرارات الحاسمة التى تكفل مواجهة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وأحبط الأمن السعودي مساء اليوم عملاً إرهابياً وشيكاً كان يهدد أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين في ليلة التاسع والعشرين من رمضان، وهي ليلة ختم القرآن، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.

وأفادت مصادر في وقت لاحق أن المصلين حضروا صلاة التراويح وختم القرآن في المسجد الحرام في أمان.