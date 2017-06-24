مفتي الأردن: فكر الإرهاب لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة

عمان - (أ ش أ)

قال محمد الخلايلة مفتي الأردن إن الفكر الإرهابي لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة ، وعلى العالم الاسلامي معالجة التطرف والإرهاب فكريا من جذوره.

وأوضح الخلايلة - في اتصال هاتفي مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - أن هؤلاء التكفيريين والمجرمين الذين حاولوا الهجوم على الحرم المكي لم يراعوا حرمة الزمان ولا المكان ، لافتا إلى أنه يجب على العلماء والمفكرين مواجهة الفكر الارهابي المتطرف.

وشدد على أنه يجب أن يتم معالجة الفكر الارهابي معالجة فكرية بجانب المعالجة الأمنية ، لافتا إلى أن كل دول العالم الاسلامي لديها خطط لمحاربة هذا الفكر المتطرف ويجب أن يكون هناك توحد لهذه الجهود بحيث تلتقي هذه الجهود في نقطة واحدة.

وكانت سلطات الأمن السعودية قد أحبطت - في وقت سابق اليوم - العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

ونشرت قناة (العربية) الإخبارية صورا من موقع إحباط الاعتداء على الحرم المكي أظهر حطام سيارة بيضاء اللون مدمرة كان يسعى الإرهابيون إلى استخدامها في تنفيذ عمليتهم الجبانة ، وأشارت القناة إلى أن الخلية الإرهابية كانت تتخذ مقرا يبعد مسافة قصيرة عن الحرم المكي.