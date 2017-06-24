خروج "ابن شيخ الرفاعية" من السجن بعد وروده ضمن قائمة "العفو الرئاسي"

كتب - صابر المحلاوي:

تصوير – محمود أبو ديبة:

سجد السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسي على الأرض فور خروجهم من سجون طره، وسط هتاف "الله أكبر.. تحيا مصر"، معربين عن فرحتهم العارمة بخروجهم من السجن، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وكان من بين المفرج عنهم في الدفعة الثانية وهم 150 سجيناً، محمود طارق ياسين الرفاعي، نجل شيخ الطريقة الرفاعية بمصر.

و"محمود طارق ياسين" محكوم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام، وهو نجل شيخ الطريقة الرفاعية، وقد تم القبض عليه منذ عامين بتهمة الانضمام لأولتراس النادي الأهلي، والاشتراك في مظاهرات مؤيدة لجماعة الإخوان.

وانصرف المفرج عنهم فور خروجهم من سجن طره وسط فرحة عارمة لحظة رؤية ذويهم فور الإفراج عنهم.

ويشمل القرار العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 محامين و5 مهندسين، وقد كلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.