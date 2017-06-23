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فيديو| لحظة القبض على الإرهابي قبل تفجير نفسه داخل الحرم المكي

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فيديو| لحظة القبض على الإرهابي قبل تفجير نفسه داخل الحرم المكي فيديو| لحظة القبض على الإرهابي قبل تفجير نفسه داخل الحرم المكي

التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع  للحظة إلقاء الأمن السعودي القبض على إرهابي كان يسعى لتفجير نفسه داخل الحرم المكي.

وأحبط الأمن السعودي، عملًا متطرّفًا وشيكاً كان يهدّد أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين في ليلة التاسع والعشرين من رمضان، وهي ليلة ختم القرآن، وتمركزت المجموعة المتطرّفة في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الأول بحي العسيلة، والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، أي على بعد كيلومترات قليلة من الحرم المكي.

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التحرير

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