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مجدي عبد الغني قررنا إحالة ملف قضية المقاصة والزمالك إلى الـ«فيفا»

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مجدي عبد الغني قررنا إحالة ملف قضية المقاصة والزمالك إلى الـ«فيفا» مجدي عبد الغني قررنا إحالة ملف قضية المقاصة والزمالك إلى الـ«فيفا»

التحرير

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قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية بصدد اتخاذ قرارًا نهائيًا بإحالة ملف قضية مباراة المقاصة والزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف عبد الغني خلال تصريحاته لبرنامج «كلام في الجون» أنه عندما قرر الترشح للانتخابات في اتحاد الكرة كان لخدمة الجميع وليس من أجل نادي معين.

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وأردف: أن هجوم رئيس مجلس إدارة نادي  عليه لا يصح قائلًا: "من العيب خروج مرتضي للحديث في أمور شخصية لأننا نستطيع فعل المثل وكيف أكون ضد نادي الزمالك الذي أعطاني صوته في انتخابات اتحاد الكرة ولكن لا يصح أبدًا أن يتهمني بتزوير ختم اتحاد الكرة وهذا كلام لا يعقل من الأساس"

 

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التحرير

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