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إيناسيو يطلب من مرتضى تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري

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إيناسيو يطلب من مرتضى تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري إيناسيو يطلب من مرتضى تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري

التحرير

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أبلغ البرتغالى أوجستوا إيناسيو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رئيس مجلس الإدارة برغبته في تأجيل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الـ33 بمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت رغبة إيناسيو في ظل ضيق الوقت نظرًا لسفر الفريق إلى زيمبابوي فجر الخميس المقبل استعدادا لمواجهة كابس يونايتد يوم 2 يوليو القادم ضمن الجولة الخامسة في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهي حاسمة في مشوار الفريق الأفريقي.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في الترتيب العام للمجموعة الثانية بدورى الأبطال برصيد 5 نقاط بينما يحتل اتحاد العاصمة و اهلي طرابلس المركز الاول بالتساوي برصيد ٧ نقاط.

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التحرير

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